Terra Amara | programmazione 31 dicembre | cosa cambia? Anticipazioni

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “” ci farà compagnia anche l’Ultimo dell’Anno? In questo articolo vi risponderemo!31: la soap ci sarà? Quando? Come abbiamo visto, la soap turca non c’è stata la sera di domenica scorsa, Vigilia di Natale, e ora vi annunciamo che accadrà anche dopodomani sera. Quindi non saluteremo l’anno nuovo con Zuleyha e Demir. Invece dopo la sospensione di ieri e di oggi, 28 e 29, vedremo la loro storia al pomeriggio: domani inizierà alle 15 circa e terminerà alle 16:30, idem dopodomani. In prima serata, invece, domenica ci sarà “Capodanno in Musica”, condotto da Federica Panicucci, che sfiderà Amadeus e “L’Anno che Verrà” Rai 1. “” tornerà in prima serata domenica 7 ...