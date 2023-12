Terra Amara | chi è Ibrahim Celikkol l’attore che interpreta Hakan nella soap turca?

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Conosciamo meglio l’affascinante, nuovo protagonista dellae star di My Home My Destiny.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nelle puntate in onda il 30 dicembre 2023 , alle 14:10 , Fikret viene informato del ritrovamento del corpo di Umit in fondo ad una scarpata. A quanto pare, sarebbe ...Ecco le anticipazioni della trama diche, dopo la pausa natalizia, torna in onda sabato 30 dicembre , intorno alle 14:50 su Canale 5 , con nuovi episodi della terza stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di ...Fikret scopre la morte della sua ex amica Dopo una pausa di quasi una settimana, dovuta alle consuete feste natalizie, la soap turca è pronta a ...Nelle future puntate di Terra amara la protagonista riceverà una misteriosa missiva firmata dal marito ma Fikret sarà sospettoso e inizierà a indagare ...