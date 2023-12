Tentato omicidio | 47enne in condizioni critiche dopo l’accoltellamento | arrestati due uomini

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Due arresti per. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Velletri a procedere nei confronti di due cittadini di nazionalità albanese, un 50 enne ed un 20 enne, padre e figlio, poiché gravemente indiziati, in concorso, del reato dinei confronti di un uomo di Ariccia (RM). Ilè stato trasportato in ospedale inI fatti risalgono alla notte del 23 dicembre, quando unitaliano, volto noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato, da due cittadini albanesi, presso il Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia. L’uomo aveva una ferita d’arma da taglio ed era in. Sottoposto d’urgenza a intervento chirurgico è stato, poi, ricoverato in ...

Ventun anni per il boss della clan albanese a Roma e 14 per “Il Principe”, sicario noto nella malavita romana per le sue origini nobiliari. I due ... (ilcorrieredellacitta)

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri della stazione Tuscolana per ildi un 16enne, accoltellato fuori da un ristorante. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti ...Benevento . Il coordinamento di Libera Benevento commenta l'operazione della squadra mobile di ieri. 'Ci complimentiamo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e con la ...Due arresti per tentato omicidio. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Velletri a procedere nei confronti di due cittadini di nazionalità albanese, un 50 enne ed un 20 enne, padre e figlio, ...Non accettava la fine della relazione e per questo motivo, pur trovandosi già dietro le sbarre del carcere, avrebbe ordinato l'omicidio della ex compagna: il detenuto Nicola… Leggi ...