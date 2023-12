Tennis | Darren Cahill | “Jannik Sinner pronto per vincere uno Slam già in Australia | vuole giocare le Olimpiadi a Parigi”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Mettere la propria esperienza al servizio di un’eccellenza. Il ruolo diè questo nel suo rapporto cone il coachno ne ha parlato in una lunga intervista concessa a Gaia Piccardi del Corriere della Sera. Il 2023 è stato un anno importante per, in cui non sono mancati i momenti di difficoltà, ma questi sono stati funzionali alla sua crescita. Dopo gli US Open, infatti, si è assistito a un chiaro cambio di passo e anche le scelte di programmazione sono state importanti per portarlo a raggiungere la posizione n.4 del mondo, aa Pechino e a Vienna, battendoti super qualificati, a spingersi all’atto conclusivo delle ATP Finals e al trionfo in Coppa Davis. Un’annata impegnativa, fatta di 79 partite ...

' Jannik è già pronto per vincere uno Slam, magari già in Australia '. Parola diCahill , allenatore di Sinner, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. 'Il fisico di ...Foto rimanenti...... la guida esperta " di Sinner,Cahill , è stato intervistato da Gaia Piccardi per il ... È facile amare Jannik perché la gente si riconosce in lui, nel suo sorriso gentile, nel suopotente ..."È pronto a vincere un Major, gia' in Australia. Il fisico di Jannik e' una priorita' per il team: la base c'era gia' grazie ...Eternità, spalanca le tue braccia. Come un eroe immortale, carico di gloria e di onori, depositario del record di Slam vinti (24), Novak Djokovic allarga l’orizzonte del suo mito e della sua insaziabi ...