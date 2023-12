Tempesta d' amore | anticipazioni italiane | Josie vuole partire | la reazione di Erik

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ad'Klee prenderà una decisione clamorosa che potrebbe cambiare la sua vita. Lerelative ai prossimi episodi italiani, infatti, raccontano che la ragazza vedrà Constanze e Paul mentre si baciano e ne rimarrà sconvolta. La cuoca, a quel punto, abbandonerà ogni speranza di poter intraprendere una relazione d'con Lindbergh e deciderà di lasciare definitivamente il Fürstenhof per trasferirsi in Islanda da Tina. Quandoscoprirà le intenzioni della figlia, però, proverà in tutti i modi a convincerla a rimanere. Vogt, in particolare, affinchécambi idea a proposito della sua partenza, le prometterà che comprerà le quote del Caffè Liebling di Rosalie. La Engel, dal canto suo, dopo aver provato in tutti i modi a salvare il ...