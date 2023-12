Telefonini in carcere | il SAPPE | schermatura delle sezioni detentive

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. “L’ingresso illecito di cellulari nelle carceri è ormai un flusso continuo”. Lo denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che fa riferimento anche all’ultimo episodio registrato neldi S. Maria Capua Vetere dove “sono stati sequestrati ottonel Reparto detentivo Nilo”. E non è la prima volta che ilchiede nuovi provvedimenti per inibire l’uso di strumentazioni tecnologiche nelle. “Non si contano più – ha aggiunto Capece – i rinvenimenti e i sequestri di questi piccoli apparecchi. Le vie d’ingresso diventano molteplici, non ultima anche quella aerea a mezzo droni che sempre più spesso vengono avvistati e intercettati. Denunciamo queste cose ormai da 10 anni”. Il sindacalista poi chiede ...

