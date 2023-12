Ted | svelata la durata del primo episodio della serie prequel

, la sinossi della serie Ambientata nel 1993, la serie inizia quando " il momento di fama dil'orso (Seth MacFarlane) è ormai passato ", secondo la descrizione ufficiale. " Ora vive a casa a ...... Legacy of Monsters - Apple TV Tulsa King - Paramount+ Gen V - Prime VideoLasso - Apple TVIl 2024 si aprirà con l'arrivo di Ted, la serie prequel dei due film scritti e diretti da Seth MacFarlane che vedono protagonista lo sboccato orsacchiotto di peluche che prende magicamente vita una ...Warner Bros e HBO hanno celebrato più volte l'incredibile successo riscosso dalla serie TV di The Last of Us, che con oltre 32 milioni di visualizzazioni medie per episodio ha contribuito in maniera i ...