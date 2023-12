Taranto Nasisi | Ferrante | Potenziamento infrastrutture città all' attenzione del MIT

...ho avuto conferma della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova stazione di. Proprio ...È stata successivamente la volta della stazione diCentrale, al centro, insieme a, di un piano di interventi per complessivi 72 milioni di euro a valere su fondi per quota ...L'attivazione della nuova stazione è prevista per fasi entro il 2026.Un'opera da 34 milioni di euro, attivazione prevista per fasi entro il 2026. Recuperata la vecchia fermata nei pressi del quartiere Paolo VI ...