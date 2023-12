Tajani punta i piedi con Meloni | sul Superbonus si accontenta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Da mostro che ha devastato i conti pubblici, a misura da prorogare con un provvedimento ad hoc approvato ieri – di fretta e furia – dal Consiglio dei ministri. Strana storia quella dele le destre dove, a dispetto di dichiarazioni contraddittorie tra i partiti della maggioranza, alla fine – e contro ogni pronostico – l’hanno sta Antonioe i suoi ottenendo una dilazione dei tempi capace di salvare diverse famiglie che altrimenti sarebbero finite sul lastrico. Insomma si è concluso con l’inaspettata vittoria di Forza Italia sugli alleati della Lega e di Fratelli d’Italia che, superata la fase della campagna elettorale in cui anche loro sostenevano la bontà del, da mesi non fanno altro che additarlo come la causa di ogni male., l’esultanza di Forza Italia A ...