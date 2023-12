Tajani “Maggioranza coesa | sul Superbonus ha vinto il buonsenso”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sui bonus edilizi “haile la ragionevolezza. Noi di Forza Italia siamo molto soddisfatti. Avevamo chiesto una sorta di sanatoria per evitare che cittadini perbene e imprese dovessero restituire i soldi e c'è stata. Ma nessuno ha perso”. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio.“E' stata una trattativa dura. Ma ci siamo visti in preconsiglio con il ministro Giorgetti e il sottosegretario di Stato Mantovano e c'è stata comprensione. Abbiamo condiviso il principio – sottolinea il segretario di Forza Italia -. Tant'è che in Consiglio dei ministri il provvedimento è arrivato all'unanimità. Io sono contrario alle liti”.Per“la. Poi certo si discute. In Consiglio dei ...

... grazie all'esperienza del padre Denis e ai suoi amici • La maggioranza ha trovato un accordo ... In riserva Domani: Arriva il Superbonus di cittadinanza Giorgetti perde la partita con Tajani - ...'Lo Stato - spiega il leader azzurro Antonio Tajani - pagherà la differenza tra il 70% e il 110%'. ... nonostante l'ordine imposto alla maggioranza di non presentare emendamenti 109 ARTICOLI Il testo, ...
Intanto sul superbonus arriva una soluzione che in sostanza non scontenta nessuno: niente proroga, sulla quale il Mef aveva da subito fatto muro, ma la possibilità per i redditi sotto i 15mila euro di ...