Tajani “Maggioranza coesa | sul Superbonus ha vinto il buonsenso”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sui bonus edilizi “haile la ragionevolezza. Noi di Forza Italia siamo molto soddisfatti. Avevamo chiesto una sorta di sanatoria per evitare che cittadini perbene e imprese dovessero restituire i soldi e c’è stata. Ma nessuno ha perso”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio.“E’ stata una trattativa dura. Ma ci siamo visti in preconsiglio con il ministro Giorgetti e il sottosegretario di Stato Mantovano e c’è stata comprensione. Abbiamo condiviso il principio – sottolinea il segretario di Forza Italia -. Tant’è che in Consiglio dei ministri il provvedimento è arrivato all’unanimità. Io sono contrario alle liti”.Per“la. Poi certo si discute. In Consiglio dei ...