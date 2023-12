Surface Laptop 6 e Surface Pro 10 saranno i primi PC Microsoft a puntare sull' Intelligenza Artificiale

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Indiscrezioni raccontano i piani diper la sua gamma. In primavera potrebbero essere presentatiPro 10 e6, con un tasto rapido per sfruttare l’IA ed entrambi anche con chip Arm....

... che a quanto pare sarebbe impegnato allo sviluppo dei prossimiPro 10 e6 . Secondo quanto riportato da WindowsCentral, Microsoft starebbe lavorando a degli aggiornamenti ...Il 2023 di Microsoft si chiuderà senza l'annuncio di grandi novità sul fronte hardware, ma l'arrivo diPro 10 e di6 potrebbe essere dietro l'angolo. La redazione del sito Windows Central ha pubblicato una serie di informazioni (non confermate in via ufficiale) a proposito delle loro caratteristiche ...Secondo un recente report, nel 2024 Microsoft presenterà Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 con pulsante dedicato a Copilot.Prime voci di corridoio su Surface Pro 10 e Surface Laptop 6, i primi laptop costruiti con l'IA integrata: ecco le caratteristiche trapelate.