Supplenze da GaE e GPS 2023 | i bollettini con le nomine

dae GPS Dall'inizio dell'anno scolastico 2023/2024, fino al 31 dicembre 2023, nei vari uffici scolastici provinciali si è arrivati, in media, al decimo turno di nomine annuali e fino ...Si tratta di una data limite per l'assegnazione delledae GPS ma poi in realtà ci saranno ancora incarichi di supplenza anche a gennaio (lo scorso anno la conclusione è avvenuta nel ...b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali ...Graduatorie GPS: il biennio di validità inserito nell'OM n. 112 del 6 maggio 2022 si conclude con l'anno scolastico 2023/24.