Supermercati aperti il 31 dicembre | orari da Il Centro a Carrefour | Esselunga e Gigante

Supermercati aperti il 24 dicembre : quali sono quelli vicino a me alla Vigilia di Natale? Anche per questo giorno pre-festivo c’è la corsa all’ultimo ... (ilnotiziario)

E stiamo parlando di uno studio condotto in, ipermercati e discount, perché gli ... Per i circa 75mila ristorantinella notte a cavallo tra 2023 e 2024 il giro d'affari toccherà i ...Nei giorni di festa torna puntuale il dibattito sulla necessità di tenere, tra chi invoca il diritto al riposo di tutti i commercianti e chi invece non vede nulla di male nell'andare a fare la spesa in qualsiasi momento. Tuttavia a Natale e a Santo ...Il brand di lusso Jimmy Choo si rafforza a Scandicci con una nuova maxi sede, che andrà a sostituire quella attuale. Secondo quanto riportato da Milano e Finanza, il marchio appartenente alla Capri Ho ...Le Volanti della Questura di Lucca hanno arrestato un cittadino romeno di 53 anni residente a Massa per furto aggravato. L'uomo si era recato presso un supermercato in viale san Concordio, aveva riemp ...