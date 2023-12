Supercoppa | UFFICIALE | date e orari per Inter | Napoli | Lazio e Fiorentina Niente supplementari

Il Comunicaton.129 avvia la fase organizzativa per la 36ª edizione della EA SPORTS FC SUPERCUP, in ... lo stesso che ospitò la finale diJuventus - Lazio, rinnovato ...Oggi l'annunciodel prolungamento fino al 2028. 'L'AS Roma è lieta di annunciare che ... 'Protagonista nella conquista di una Coppa Italia, unaItaliana e uno Scudetto, nella ...La Lega Serie A ha reso noto il calendario ufficiale della Supercoppa italiana, che, per la prima volta, verrà contesa tra 4 squadre. Si gioca in Arabia Saudita, con il primo ...La Lega Serie A ha diffuso una nota ufficiale con tutte le specifiche definitive e ufficiali sulla Supercoppa Italiana, per la prima volta in forma di final four, in Arabia a gennaio. Vi riportiamo i ...