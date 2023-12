Supercoppa italiana | ufficiali le date del 18-19 e 22 gennaio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) È arrivata l’tà: ladenominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, 36esima edizione del trofeo, si assegnerà il 222024 a Riad, in Arabia Saudita. Le porte della Finale della, la prima volta con le final four, si apriranno per le vincitrici delle due semifinali: Napoli-Fiorentina, in programma il 18, e Inter-Lazio che si giocherà il 19. Tutte le partite cominceranno alle 20 italiane (le 22 locali) e avranno luogo nello stadio che ospita i match dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il King Saud University Stadium conosciuto anche come Al-Awwal Park Stadium, che ha una capienza di 25mila posti. Dove vedere lain tv Le semifinali Napoli-Fiorentina ...

