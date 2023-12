Supercoppa Italiana | ecco il calendario! Due novità dal regolamento

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Lasi giocherà a gennaio e adesso c’è anche l’ufficialità legata a calendario e. Con unaa livello disciplinare e una sulla disputa delle partite.– IL CALENDARIO SEMIFINALI Napoli-Fiorentina giovedì 18 gennaio ore 22 locali (20 ora) – Al-Awwal Park Stadium, Riyad – diretta TV Canale 5 Inter-Lazio venerdì 19 gennaio ore 22 locali (20 ora) – Al-Awwal Park Stadium, Riyad – diretta TV Canale 5 FINALE Vincente semifinale A-Vincente semifinale B lunedì 22 gennaio ore 22 locali (20 ora) – Al-Awwal Park Stadium, Riyad – diretta TV Canale 5 In caso di parità al 90? non si disputeranno più i tempi supplementari come previsto sino alla scorsa stagione, ma si ...

Un bel regalo di fine anno per l'Atletica Libertas Unicusano Livorno: ufficializzate le classifiche delladi atletica leggera per l'anno ...... ma la volontà dei nerazzurri è che Buchanan sia presto a disposizione del tecnico piacentino e che il suo processo di apprendimento possa essere completato in tempo per lain ...Infortunio in casa Napoli Il Napoli perde pezzi in vista della Supercoppa italiana. In un comunicato in merito alle condizioni fisiche di Natan. “Natan, accompagnato a Villa Stuart dal Dottor Canonico ...L'evento più importante della LNP si svolgerà nel rinnovato Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano: i dettagli e le date ...