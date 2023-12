Supercoppa di Turchia | rinviata la finalissima | Fenerbahce e Galatasaray non si presentano

(Di venerdì 29 dicembre 2023)dila finale della competizione: ecco perchè le due squadre non si sono presentate Caos per la finale delladiche doveva giocarsi oggi a Riyadh, in Arabia Saudita.non si sono infatti presentate per contrasti con il paese arabo. I tifosi avrebbero voluto introdurre allo stadio uno striscione con le parole di Mustafa Kemal Atatürk “Pace in casa, pace in del mondo”, ma le autorità saudite non hanno acconsentito. E così le due formazioni non hanno lasciato i rispettivi hotel.

Galatasaray - Fenerbahce, match valido per la Supercoppa di Turchia, è stato rinviato per un boicottaggio deciso dalle due squadre e si giocherà in una data da destinarsi. Un caso diplomatico, senza precedenti, sta bloccando la disputa della finale di Supercoppa di Turchia tra Galatasaray e Fenerbahce.