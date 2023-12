Superbonus | Tajani | “Aiutate imprese e cittadini più deboli”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ROMA – “Abbiamo dato un aiuto alleche non rischiano di fallire e poi soprattutto un aiuto alle famiglie e aipiùche potranno veder concludere i lavori di ristrutturazione senza dover spendere altri soldi perchè magari non hanno la possibilità. Quindi un segnale alle grandi periferie e alle”. Il vicepresidente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dal Cdm via libera al decreto sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti Dl Carburanti, ok della Camera: obbligo cartelli prezzi, multe più leggere Dl carburanti, ok dal Senato. Resta l’obbligo dei cartelli, multe più leggere Regionali in Molise,: “Dedichiamo la vittoria a Berlusconi” Il governo lancia la carta “Dedicata a te” ...