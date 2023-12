Superbonus e altri incentivi | la stretta del governo sull’edilizia

Lo prevede il dl Anticipi che accompagna la manovra , pubblicato in Gazzetta ufficiale, che contabilizza oneri per 27,98 miliardi nel 2023 così ... (247.libero)

Tra le misure più chiacchierate delle ultime settimane, ilnon entra nella manovra e ... nella manovra sono previsti 8 miliardi in due anni per il rinnovo della Pa e100 milioni per ...Estratto dell'articolo di www.tvblog.it marinella soldi roberto sergio giampaolo rossi La legge di Bilancio 2024 è al suo rush finale. […] Fra110% eprovvedimenti, s'inserisce anche la riduzione del Canone Rai che passa dagli ...IN mezzo al guado 12,8 miliardi di lavori già avviati. Dal primo gennaio la detrazione scende al 70% e diventa un credito d’imposta.Per quanto riguarda il Superbonus, “ora stiamo cercando noi di porre riparo ... con una detrazione pari al 50 per cento del valore degli interventi. Altri invece hanno attuato meccanismi sfuggiti a ...