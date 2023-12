Superbonus confermato per i redditi bassi | ecco come cambia Tajani | ha vinto il buonsenso

(Di venerdì 29 dicembre 2023) «Haile la ragionevolezza. Noi di Forza Italia siamo molto soddisfatti», per il compromesso trovato nel Consiglio dei Ministri di giovedì notte sul. Lo dice il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio, in una intervista al Corriere della Sera. «Avevamo chiesto una sorta di sanatoria per evitare che cittadini perbene e imprese dovessero restituire i soldi e c’è stata. Ma nessuno ha perso», aggiunge. Per arrivare ad un accordo, spiega, c’è stata una “trattativa dura”, ma da parte del ministro Giancarlo Giorgetti e del sottosegretario Alfredo Mantovano c’è stata “comprensione”.nega che la maggioranza sia divisa, ma “certo si discute”, e il Cdm a questo serve, sennò «ci scambieremmo delle e-mail». Nel merito, il ministro spiega che ...

