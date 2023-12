Superbonus | Betti Ance | “Decreto pieno di buone intenzioni | ma non serve”

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Ildima non. Se la strada deve essere quella tracciata in Cdm, va aumentata la soglia dell’Isee”. Ai nostri microfoni il vicepresidenteStefanocommenta ilche ieri ha avuto l’ok dal Consiglio dei ministri. “Prende una fascia di popolazione troppo ristretta, quindi non risolve nessuno dei problemi in corso sui condomini”., Stefano, vicepresidente(Ansa Foto) – notizie.comIl provvedimento approvato prevede di creare un fondo a favore dei contribuenti con reddito fino a 15mila euro, che potranno avvalersi di un contributo sulle spese sostenute dal primo gennaio al 31 ...