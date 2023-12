Super-G maschile Bormio 2023 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di venerdì 29 dicembre 2023) A che ora e come seguire il-Gdi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna a competere sulla mitica pista Stelvio all’indomani del sorprendente successo in discesa del transalpino Cyprien Sarrazin, riuscito a beffare sia il campionissimo svizzero Marco Odermatt sia il canadese James Crawford. Gli altri candidati ad un posizionamento sul podio sono il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger e l’altro canadese James Crawford. Per l’Italia c’è tanta attesa attorno a Mattia Casse, migliore degli azzurri nella giornata inaugurale con il suo sesto posto. Con lui se la giocheranno anche Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Giovanni Borsotti e Giovanni Franzoni. Nel ...

...partirà con il numero 1 e che sulla Stelvio ha già vinto 6 volte in discesa e una volta in- ... START LIST DISCESABORMIO 1 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 2 512182 MEILLARD Loic ...Primo cruciale appuntamento nella Coppa del Mondodi sci: Cyprien Sarrazin, con il tempo di 1'50"73, vince la discesa di Bormio . Sulla ... Venerdì si gareggerà ancora a Bormio, nel- ...Lo sci alpino e la Coppa del Mondo non si fermano per le vacanze di Natale e si continua a gareggiare anche nel periodo delle festività. In programma lo slalom a Lienz in Austria per quanto riguarda ...Sci alpino: le informazioni per seguire, in DIRETTA televisiva e streaming, il super G Bormio. E' la 10ª gara della CdM maschile 2023-2024 ...