Sud | Imperiale | Per superare gap puntare su digitale e competenze

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “L’analisi sull’economia Meridionale effettuata da Confindustria e Srm (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), è incoraggiante. Ci sono le condizioni per ridurre il divario Nord Sud nel Paese e la sfida sul, e sulleper declinare e vincere le sfide, è strategica in questa direzione”. Cosi Edoardo, Ceo del Campania Digital Innovation Hub e coordinatore del PoloEuropeo. “Le grandi opportunità che stanno nascendo con il Pnrr – spiega– vanno colte e dovranno produrre risultati di lunga durata negli anni. Ognuno deve fare la propria parte ma sarà necessario, sempre più,sulleche sono fondamentali per strutturare programmi e progetti che abbiano concreta sostenibilità negli anni. L’impegno ...

... da nord a, dal mare di Barents sul confine russo - norvegese lungo la costa baltica, e ... foreste e habitat steppici, laghi e zone costiere e specie animali minacciate come l'aquilae la ...... San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio, Lesina, ... In Italia si è registrato un forte aumento da nord adella popolazione di lupi, stimata dall'...Proseguono gli eventi natalizi organizzati all’interno di Abruzzo Airport. Il 27 dicembre torna Calici in Airport. Per il secondo anno consecutivo, Ais Abruzzo e il ristorante Concorde prop [...] ...(ANSA) - PECHINO, 18 DIC - La Corea del Sud ha "condannato con fermezza" l'ultimo lancio effettuato da Pyongyang di ...