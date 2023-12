Stupri | mutilazioni e violenza inaudita | gli orrori di Hamas negli attacchi del 7 ottobre

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – All'indomani deglidel 72023 compiuti danel sud di Israele, è venuto alla luce un terrificante quadro disessuale contro le donne. Il New York Times ha condotto un'indagine durata ben due mesi, scoprendo dettagli angoscianti, che indicano violenze sessuali ein più luoghi presi di mira

Un'indagine di due mesi del New York Times ha rivelato nuovi dettagli che mostrano una serie die azioni di estrema brutalità contro le donne All'indomani degli attacchi del 7 ottobre 2023 compiuti da Hamas nel sud di Israele, è venuto alla luce un terrificante quadro di ..." Era come un punto di raccolta", ha raccontato, elencando, violenze,avvenute davanti ai suoi occhi. Poco lontano da lei, lungo la Route 232, si nascondeva Raz Cohen, un giovane ...All'indomani degli attacchi del 7 ottobre 2023 compiuti da Hamas nel sud di Israele, è venuto alla luce un terrificante quadro di violenza sessuale contro le donne. Il New York Times ha condotto un'in ...Tamar Herzig è stata fra le prime a denunciare l'”assordante silenzio” del mondo sulle crudeli violenze subite dalle donne israeliane il 7 ottobre. Ne ha parlato con l'AGI ...