Strootman | «L’Inter la più forte Dimostreremo di poter combattere!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il Genoa proverà a mettere in difficoltàdi Inzaghi. Pochi minuti prima dell’inizio della gara casalinga Kevinparla su Dazn. RISPETTO – Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, anche Kevinche dichiara: «è la squadra piùin questo momento in Italia, lo dice anche la classifica. Ma noi, con tutto il rispetto, andiamo ad affrontarla e vogliamo dimostrare che anche noi possiamo combattere con tutte le squadre in Italia, sicuri in questo stadio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati