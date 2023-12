Strane luci appaiono sul cielo di Milano Spoiler | non sono alieni

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dischi volanti sui cieli di? No,ledi un centro commerciale. Il tam tam sui social non ha conosciuto tregua per giorni, fin da prima di Natale. Dagli smartphone di chi ha attraversato la zona attorno a CityLife e San Sirostate postate solo foto e video con cerchi di luce chiari che danzano nel. Che roba è? Li vedete anche voi?gli! Segnalazioni, boutade, complotti e materiale video in nemmeno una settimana sisprecati, ma alla fine la realtà prosaica ha presentato il conto. Niente Ufo suma solo l’effetto magico di alcuni laser estremamente potenti proiettati verso ildal Christmas Magic Village. I laser si trovano all’interno della vecchia Fiera, ora Allianz ...

