Storia di Mariam | la bambina sopravvissuta a un bombardamento israeliano a Rafah dove è morta la mamma

La madre e la sorella disono state entrambe uccise nello sciopero insieme ai membri della famiglia Abu Edwan e alle persone di altre famiglie che vivevano temporaneamente con loro. Suo padre ...La 'Casa di' riesce anche a compensare la mancanza di risorse di un'amministrazione ... Lapiù commovente è quella di Loulou, una donna ipovedente che irradia serenità e che vive grazie a ...Per il sacerdote maronita Natale in Libano significa cucinare e offrire pasti gratuiti. Una mensa aperta a cristiani e musulmani, libanesi e stranieri senza guardare ai documenti. Una risposta al fabb ...La Classifica della Traduzione 2023 de «la Lettura» è stata vinta da Maurizia Balmelli per la versione dall’inglese del romanzo Il passeggero di Cormac McCarthy; Balmelli occupa anche la seconda posiz ...