Stop al decreto Crescita | cosa cambia per le società di Serie A

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dicembre 2023 – Duro colpo per laA: il Consiglio dei Ministri ha deciso di non prorogare il, in un clima di sorpresa generale.La misura, all’epoca approvata dal Governo Conte I, si poneva l’intento di favorire l’arrivo in Italia di lavoratori residenti all’estero (sia italiani che non) grazie ad un maxi-sconto fiscale. Nello specifico, ilallediA di godere di un’agevolazione pari anche al 50% sull’acquisto dei calciatori provenienti da campionati esteri, che altrimenti nel nostro campionato – complici i costi spropositati – non avrebbero mai messo in piede. Non è infatti un mistero come molte squadre (anche importanti), abbiano un consistente numero di debiti, che le costringe a dover centellinare la ...