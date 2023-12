Stellantis | sindacati contro il tabù del produttore unico | “A Torino vengano anche i cinesi”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Casoin Europa (e non solo) l’industria automobilistica italiana ruota da sempre attorno a Fiat-Fca-. Casa Agnelli si è sempre energicamente opposta alla possibilità che un qualche concorrente mettesse piede nel suo “cortile” ma questo ha reso il sistema italiano con il suo prezioso indotto totalmente dipendente dai destini del Lingotto, nel bene e, più spesso, nel male. Ora che, in cui a governare sono i francesi, ha iniziato a spostare altrove le produzioni chiave, iprovano a scalfire questo secolare status quo. “Basta con ildelautomobilistico, adeve arrivare un altro costruttore. Nessun pregiudizio suipurché rispetti le regole europee e italiane. Soltanto ...

...situazione non è chiara vedremo a gennaio che novità arriveranno in proposito e se le preoccupazioni di lavoratori esaranno state nel frattempo quietate dalle risposte date da. ...metalmeccanici, però, credono nella possibile rinascita dell'industria automobilistica torinese e puntano a firmare un nuovo documento unitario per 'garantire occupazione e lavoro per l'...“Basta con il tabù del produttore automobilistico unico, a Torino deve arrivare un altro costruttore. Nessun pregiudizio sui cinesi purché rispetti le regole europee e italiane. Soltanto attraverso il ...I sindacati hanno accolto favorevolmente gli investimenti dichiarati da Stellantis sull’area torinese che «dovrebbero concretizzarsi con la realizzazione dell’Hub del riciclo, del Green Campus, del ...