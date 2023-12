Star Wars | Natalie Portman ammette | Non avevo visto la trilogia originale prima di partecipare ai prequel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 29 dicembre 2023)diai provini per Padme Amidala, l'attrice non aveva maii film originali di. L'arrivo delladiè stato tra gli eventi più attesi degli anni '90, tranne che per, chedi non aver maii film originali finché non è stata contattata per interpretare Padmé Amidala. Anche se non ne era a conoscenza come gli altri membri del cast,ha recentemente ricordato come l'importanza del franchise le abbia permesso di essere ancora in qualche modo consapevole della sua eredità. Quando ha ottenuto il ruolo era solo un'adolescente, ma aveva già stupito il pubblico con i suoi ...