Star Wars | Lucasfilm denuncia Star Wash | l' autolavaggio in Cile in cui i dipendenti sono vestiti da Chewbacca

(Di venerdì 29 dicembre 2023)ha accusato la compagniana di aver copiato senza permesso il multimiliardario franchise di. I creatori diavrebbero fatto causa a unno a tema che utilizza lavoratoridae Darth Vader per pulire i veicoli e non fa mistero della sua fonte di ispirazione., situato alla periferia della capitale Santiago, si pubblicizza attraverso video che mostrano icon costumi ispirati alla saga che puliscono finestrini e e brandiscono tubi di gomma invece di spade laser. Le clip mostrano Darth Vader intento a usare la ...

