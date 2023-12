Stadio Franchi di Firenze | ufficiale l’assegnazione dell’appalto a Cobar a Sac

(Di venerdì 29 dicembre 2023) È diventataper l’intervento di riqualificazione delloArtemiodi. La commissione giudicatrice ha reso noto che la migliore offerta è quella del raggruppamento temporaneo di imprese che vede come capofilae Sac: l’importo netto, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è di poco più di 90 milioni di euro, oltre Iva.e Sac hanno ottenuto un punteggio complessivo di 86,662. La, di Bari, è attiva dal 2005 e ha contributo al restauro di alcuni importanti edifici come il Colosseo e il Palazzo Reale di Caserta. La Sac, di Roma, ha realizzato il nuovo Teatro Comunale del Maggio Musicale Fiorentino. SportFace.

Alle 18,30 è in programma alloFiorentina - Torino, questa la formazione dei viola: Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Kouame; Beltran. Si tratta di un 4 - 2 - 3 - ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello'Artemio' di Firenze. FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA - TORINOFIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, ...Allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina affronta il Torino per mantenere il quinto posto con vista sul terzo, visti i soli 3 punti in meno del Milan. I granata, invece, sono decimi in classifica e ...Fiorentina - Torino: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciottesima giornata di Serie A 2023/24 in programma alle 18.30.