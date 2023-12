Spunta il like inatteso e Ferragni torna sui social | a chi va

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Un videomessaggio di scuse, poi il nulla cosmico. Chiara, dopo la maxi-multa ricevuta e l'inchiesta allargata è sparita dai radar. Molto si è detto e si sta dicendo sul suo conto. C'è che ipotizza che si sia rintanata in casa con il marito e i figli e c'è chi, invece, crede che l'influencer si sia allontanata da Milano. Niente di confermato in questo mare di indiscrezioni. Ma che fine ha fatto l'imprenditrice digitale più seguita d'Italia che costantemente dialogava con i suoi follower? Per ora l'unico indizio proviene da Instagram, dove la 36enne si è lasciata sfuggire un. La mossa non è passata inosservata ai più attenti. Un piccolo, quasi impercettibile, gesto. Chiaraha rotto il silenzio approvando un post del padre Marco, che questa mattina ha aggiornato il suo profilo ufficiale con due foto che lo ...

