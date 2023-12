Sport in tv oggi venerdì 29 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 29 dicembre 2023)29ci aspetta una giornata ricca di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG maschile a Bormio e lo slalom femminile a Lienz. Prosegue la Tournée dei Quattro Trampolini per gli amanti del salto con gli sci: a Oberstdorf si lotta per la prima vittoria. Inizia la United Cup di tennis (domani l’esordio dell’Italia contro la Germania). Il ciclocross regala l’Exact Cross a Loenhout, mentre proseguono i Mondiali di freccette. Abbuffata di basket con l’Eurolega e l’anticipo di Serie A, anticipo anche per la Superlega di volley e per la Serie A di calcio con quattro incontri. L’Italia affronterà l’Olanda in un torneo amichevole di pallanuoto maschile. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegli ...

