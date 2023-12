Sport in tv oggi venerdì 29 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023)29ci aspetta una giornata ricca di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG maschile a Bormio e lo slalom femminile a Lienz. Prosegue la Tournée dei Quattro Trampolini per gli amanti del salto con gli sci: a Oberstdorf si lotta per la prima vittoria. Inizia la United Cup di tennis (domani l’esordio dell’Italia contro la Germania). Il ciclocross regala l’Exact Cross a Loenhout, mentre proseguono i Mondiali di freccette. Abbuffata di basket con l’Eurolega e l’anticipo di Serie A, anticipo anche per la Superlega di volley e per la Serie A di calcio con quattro incontri. L’Italia affronterà l’Olanda in un torneo amichevole di pallanuoto maschile. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegli ...