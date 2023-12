Speed Skating | l’Italia maschile brilla di luce propria Un astro azzurro nel firmamento di ghiaccio

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga ha mandato in archivio la sua fase autunnale. Si sono complessivamente disputate quattro tappe fra il Giappone, la Cina, la Norvegia e la Polonia. Le vacanze natalizie sono dunque propizie per tracciare un bilancio della squadra italiana, focalizzandoci sul settore, dal quale sono giunte ripetute soddisfazioni. Il bottino sin qui raccolto comprende tre vittorie e otto podi complessivi, il cui connotato più significativo è quello di essere arrivati in maniera seriale. Davide Ghiotto non ha mai mancato le prime tre posizioni sulle lunghe distanze, attestandosi due volte alla piazza d’onore e una al terzo posto sui 5.000 metri, ma soprattutto imponendosi nell’unico 10.000 andato in scena. Il trentenne vicentino è una certezza assoluta ed è in piena bagarre con l’olandese Patrick Roest per la conquista ...