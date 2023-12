Speed skating | i convocati dell’Italia per gli Europei 2024 | ambizioni importanti per la squadra azzurra a Heerenveen

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Loitaliano, dopo una prima parte di stagione estremamente positiva, può guardare avanti con grande ottimismo in vista degli appuntamenti piùdei prossimi mesi. Il primo evento in calendario dell’anno nuovo è rappresentato dai Campionatisul ghiaccio del Thialf di, uno dei templi globali della disciplina. Lo splendido impianto olandese, che aveva già ospitato lo scorso marzo gli ultimi Mondiali su distanze singole, sarà teatro della rassegna continentale da venerdì 5 a domenica 7 gennaio. Lasi presenterà acon diverse concrete carte da medaglia dopo gli ottimi risultati evidenziati sin qui in Coppa del Mondo quest’inverno. La delegazione ...

Quarta tappa della Coppa del Mondo di Speed skating che va in archivio. Sul ghiaccio dell’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki , in Polonia, la ... (oasport)

... l'arena Santa Giulia ( che ospiterà le gare di hockey), il villaggio olimpico e il padiglione della Fiera , dove si terranno le gare di. La politica irrompe: Verdi e M5S chiedono che ...Nelle ultime ore è stato confermato che lodi Milano Cortina alla fine si terrà nei padiglioni della Fiera di Milano. A renderlo noto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Milano - Cortina 2026. Oggi ne ha parlato ...Lo speed skating italiano, dopo una prima parte di stagione estremamente positiva, può guardare avanti con grande ottimismo in vista degli appuntamenti più importanti dei prossimi mesi. Il primo event ...Super-g sulla Stelvio da dimenticare per gli azzurri, con la gara che finisce subito per Mattia ('ci alleniamo poco in queste condizioni, ma non avrei dovuto sbagliare') e ...