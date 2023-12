Specchia | la Meloni ci ha evitato il fantagoverno di Schlein e Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, fine anno 2027 di un'apocalittica realtà alternativa come tante. È, codesto, un giorno di ordinaria ucronìa (il genere fantascientifico dei futuri alternativi, alla P.K. Dick o alla Robert Harris) che si consuma osservando la politica scorrere da Palazzo Chigi, da dove la sinistra -centro vinse le elezioni cinque anni fa. E l'Italia cambiò, scivolando in abissi infernali mascherati da buone intenzioni progressiste. I rossi hanno vinto, ma alla Presidenza del Consiglio, contrariamente alle previsioni, non siede la rossa Elly. No. A Chigi troneggia il rossissimo Maurizio Landini. La sua strategia, le valanghe di scioperi ad minchiam e tutto quell'evocare «il popolo, i padroni, la proprietà privata, l'antifascismo» in un riflesso pavloviano che gli fa salire su tutto Marx, be', alla fine, ha funzionato. VIVA LA FLUIDITÁ Lui issato al potere vero, ...