Spazio | verso un 2024 tra cooperazione e deterrenza

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La Stazione Spaziale Internazionale (Iss) si dimostra un luogo di collaborazione anche nei periodi di tensioni geopolitiche. Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha infatti annunciato il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti per il trasporto di astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale fino al 2025. La decisione, necessaria per garantire il normale funzionamento dell’Iss, dimostra, ancora una volta, quanto sia vantaggiosa una fruttuosa collaborazione spaziale tra le potenze spaziali globali. Il pensionamento dell’Iss L’accordo non si estende alla possibilità di collaborazioni future post Iss, il cui pensionamento è previsto per il 2030. Anzi, il termine della collaborazione nel 2025 evidenzia l’intenzione di Mosca e Washington di concludere l’esperienza dispaziale avviata alla fine degli anni Novanta. Prospettive russe Roscosmos, ...

