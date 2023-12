Spazio | emersi nuovi elementi sul misterioso fenomeno dei lampi radio veloci

...ETS si stanno progressivamente espandendo nei paesi in cui sono già introdotti e trovano... È questo uno degli elementidalla quarta edizione del rapporto Effective Carbon Rates (ECR) 2023 ...Giampiero Casertano , il disegnatore, è uno dei maestri del fumettodal mondo bonelliano, e segnatamente da Dylan Dog , nel cui team è dalla nascita, nel 1986 (in precedenza, in Bonelli, aveva ...Il presidente di Palazzo Ducale risponde alle richieste degli operatori genovesi: “Gli ambienti non mancano: le opzioni La Stanza della poesia o Casa Luzzati” ...