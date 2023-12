Sondaggione politico 2023 | gli italiani incoronano Meloni E Schlein

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Che cosa resta delnella memoria degli? Lo indica il sondaggio di fine anno dell'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, che ha analizzato gli ultimi 12 mesi nella memoria dell'opinione pubblica su un campione nazionale di 2.000 intervistati. L'evento di cronaca più citato è l'uccisione di Giulia Cecchettin, con il successivo movimento d'opinione contro la violenza sulle donne: lo indica il 60%. Per oltre il 50% a caratterizzare l'anno che si chiude sono stati soprattutto il perdurare dell'inflazione, con l'aumento del costo della vita, e gli eventi climatici estremi, a partire dall'alluvione in Romagna. Più di un terzo dei cittadini cita anche la cattura e la successiva morte del capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Nella politica ilè stato contraddistinto per il 54% degli ...