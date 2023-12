Slash | la nuova realtà di servizi web e digitali

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) - Treviso - 29 dicembre 2023. Dall'unione delle competenze e delle diverse esperienze di quattro professionisti, nasce- Digital Minds (link:.it ). L'agenzia parte dalla progettazione informatica al fine di offrire lo sviluppo di soluzionisu misura.prende il nome dell'omonimo simbolo della barra obliqua che, nel linguaggio informatico, viene usato come separatore nelle istruzioni per la programmazione e più comunemente per la definizione degli URL web. La missione di, - come spiega il presidente Alberto Dal Mas -, è la creazione di un valore più evoluto del business attraverso la ricerca, la formazione e la capacità di adattarsi velocemente alle esigenze del mercato. L'impegno di condivisione dei nostri solidi valori verso la società e l'ambiente, - ...

...) ed Elvis Baskette ( Mammoth Wvh,), che ha prodotto il brano. Nel video, diretto da ... Si tratta della primamusica di Sebastian da dieci anni a questa parte. Il suo ultimo album "..." Spaccanapoli : il gioco" fa il bis: in arrivo laversione Scudetto del gioco più azzurro dell'anno! I Four Fant, gruppo di creativi made in ...14 dicembre 2023 a partire dalle 19 presso lo+...Treviso - 29 dicembre 2023. Dall’unione delle competenze e delle diverse esperienze di quattro professionisti, nasce Slash - Digital Minds (link: slash.it ). L’agenzia parte dalla progettazione inform ...Sony conferma il periodo d'uscita di Stellar Blade, la sua attesissima esclusiva PS5 sviluppata dallo studio sudcoreano Shift Up, già noto per Goddess of Victory: Nikke. Il gioco, inizialmente present ...