Slalom femminile Lienz 2023 | risultati e classifica prima manche | Shiffrin ipoteca la vittoria | dentro Della Mea

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Mikaeladomina ladellodi, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino/2024. L’americana fa il vuoto e scia in 52.81 rifilando oltre un secondo a Paula Moltzan, seconda in 53.95 (+1.14). Per il podio ci sono anche Swenn Larsson, 54.13 (+1.32), Gisin, 54.20 (+1.39), e Duerr, 54.47 (+1.66). Più staccate Liensberger, 55.01 (+2.20), Hector, 55.02 (+2.21), Truppe, 55.16 (+2.35), e Good, 55.19 (+2.38). Vlhova chiude la top ten in 55.22. Capitolo italiane con una grandeMea, 14ª a 2.74 daanche Rossetti in 56.36, a 3.55. Brignone esce dopo un ottimo primo settore, mentre Sola e Peterlini, 56.84 e 56.90, sono fuori di poco. Tantissime uscite, in particolare quelle di ...