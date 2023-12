Sinner | quando gioca nel 2024 | il programma e il calendario delle partite

Adriano Panatta commenta la vittoria della Nazionale in Coppa Davis e la crescita di Jannik Sinner . In un'intervista rilasciata al Quotidiano di ... (247.libero)

Dal sole di Alicante, Jannik Sinner è tornato per tre giorni nella sua Sesto per rilassarsi con la famiglia e darsi allo sci. Oggi, mercoledì 27 ... (liberoquotidiano)

Era già capitato a settembre,lo staff tecnico portòa rinunciare alla fase a gironi di Davis Cup a Bologna . "Sapevamo che, se non lo avessimo fermato dopo gli impegni estivi in ..." Un onore immenso - dice- poter ricevere questo riconoscimento dopo Roger e Rafa. Ho ... ndr) durante la finale di Coppa Davis , cercheremo di giocare insieme ogni tantoil programma ce ...In un'intervista concessa a La Stampa, Jannik Sinner ha fatto un bilancio del suo 2023. Un anno ricco di soddisfazioni che lo a visto trionfare diverse volte ottenendo anche ...Siamo giunti alle ultime ore del 2023 e, parlando di tennis, siamo già pronti per vivere un 2024 lunghissimo quanto ricco di attese. Tra i protagonisti più attesi per la nuova stagione, ovviamente, Ja ...