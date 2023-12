“Sindrome del cuore in vacanza” | aumentano gli attacchi cardiaci tra Natale e Capodanno | spiegato il motivo

Il professor Ruscito: "Oltre agli anziani colpiti anche i giovani per la posizione del collo in scooter, auto e al pc" Giorgia Meloni alle prese con ... (sbircialanotizia)

Infarti : perché aumentano tra Natale e Capodanno. Cos'è la "sindrome del cuore in vacanza"

Un picco di Infarti si registra in concomitanza con gli ultimi giorni dell'anno: ecco quali sono le cause e i metodi per non affaticare il cuore (ilgiornale)