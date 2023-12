Sicilia | Fedagricoltura | “Stato di crisi eccezionale del comparto dell’uva da tavola”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il presidente provinciale di Agrigento e reggente regionale diGiancarlo Granata comunica di aver inviato una nota ai vertici dell’assessorato regionale dell’Agricoltura della Regione, Luca Sammartino e Dario Cartabellotta, in cui chiede un incontro in merito all’attuazione dei provvedimenti derivanti dalla dichiarazione di ‘di’ deldana. Granata argomenta la richiesta e riassume i punti principali della vicenda: “Va ricordato, anzitutto, che con deliberazione numero 161 del 18 aprile scorso, la giunta dichiarava lodidel...

Soddisfazione per la declaratoria da parte della giunta regionale Giancarlo Granata, presidente di Fedagricoltura per la provincia agrigentina e ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Giancarlo Granata, presidente di Fedagricoltura per la provincia agrigentina e dirigente regionale della stessa organizzazione, che ... (forzearmatenews)

Chiesto incontro ai vertici dell’assessorato dell’Agricoltura della Regione in merito all’attuazione dei provvedimenti Il presidente provinciale di ... (sbircialanotizia)

...provinciale di Agrigento e reggente regionale diGiancarlo Granata comunica di aver inviato una nota ai vertici dell'assessorato regionale dell'Agricoltura della Regione, Luca ......provinciale di Agrigento e reggente regionale diGiancarlo Granata comunica di aver inviato una nota ai vertici dell'assessorato regionale dell'Agricoltura della Regione, Luca ...I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito stamani un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del capoluogo siciliano nei confronti di sei indagati, tra cui un ...“Per queste ragione – conclude Giancarlo Granata – come Fedagricoltura chiediamo un incontro con l’assessore regionale On. Sammartino ribadendo la disponibilità a trovare le soluzioni più opportune al ...