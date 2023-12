Si ferma a pregare dove è morto il figlio | le rubano il telefono di lui che aveva in borsa

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In un’atmosfera di festività natalizie, una madre di Venezia ha vissuto un’esperienza di profonda tristezza e disperazione dopo che un ladro ha rubato la sua, contenente ilche custodiva preziosi ricordi deldeceduto. Cristina Silvestri, di Mira,già subito la perdita devastante del suoMarco, un giovane talento della lirica di soli 19 anni, che è stato investito e ucciso mentre faceva jogging nel febbraio del 2022. Il dolore della madre è stato amplificato dal recente furto della sua. Marco, promessa della lirica,investito e ucciso La tragediacolpito la famiglia Silvestri nel cuore quando Marco, una promessa della lirica, è stato tragicamente strappato loro da un incidente stradale. La madre ...

Marco Scroccaro aveva solo 19 anni quando è stato investito e ucciso da un'auto. La madre è stata derubata mentre pregava sul luogo dell'incidente: 'Nello smartphone quello che mi rimaneva di ...

Lì, nello stesso punto dove mi è stato portato via Marco hanno rubato la borsa. Chiedo solo questo, il telefono. Se qualcuno lo trova o a chi l'ha rubato, se legge, vi prego: datemi solo il telefono", ...