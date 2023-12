Si baciano sugli spalti | vengono inquadrati sul maxischermo e scappano dallo stadio

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 In tutti gli stadi del mondo sui maxischermigli spettatori che salutano con gioia e allegria, godendosi i loro 4-5 secondi di celebrità. Negli Stati Uniti c’è anche la “kiss cam”, che invita le coppie a baciarsi una volta inquadrate. Quello che è successo in Australia però è davvero insolito e in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Al Melbourne Cricket Ground si stava svolgendo la partita tra l’Australia e il Pakistan e la regia ha ben pensato di inquadrare una coppia che se ne stava isolata in un angolo dello. La loro reazione però è stata tutt’altro che di gioia, anzi i due sono scappati nascondendosi visibilmente imbarazzati. Cosa stava facendo la coppia? I due amanti si sono sentiti improvvisamente al centro dell’attenzione, cosa che non è stata affatto ...