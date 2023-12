Settantenne pestato in strada in strada a due passi da Santa Croce | causa forse il rimprovero per una lite tra cani

Settantenne pestato da un giovane in zona Santa Croce e trasportato d’urgenza in ospedale. Da chiarire i motivi del folle gesto. Un testimone: "Ho sentito la frase ’il cane si tiene legato’".Firenze, 28 dicembre 2023 – Aggredito brutalmente e pestato a sangue da un passante. Succede a Firenze e non è la prima volta. La vittima è un signore di 70, malmenato a due passi da casa nella zona ...